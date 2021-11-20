Наразі невідомо, скільки саме висипалося з вантажівки, але "зелених папірців було дуже багато.

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Двері вантажівки випадково відчинилися

Виявилося, що готівку перевозив співробітник страхової компанії Sectran Security Inc. Його броньований фургон був захищений від нападу, але з невідомих причин двері вантажівки відчинилися під час руху, і гроші всипали дорогу на радість водіїв.

На кадрах, знятих очевидцями події, видно, що на проїжджій частині були розкидані тисячі папірців. Їх охоче збирали водії автомобілів.

Цікаво! Поліція розцінила це як крадіжку і навіть затримала трьох людей.

Решту "щасливчиків" також намагаються встановити по відео і притягнути до відповідальності. Розслідуванням займається ФБР. Втрат поки не підрахували.

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