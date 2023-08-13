Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, российская ракета показывает себя не с лучшей стороны, когда пытается поразить цели на большом расстоянии.

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С чем связана очередная неудача российского оружия

Накануне войны российская пропаганда воспевала ракету "Кинжал", как будто бы ее невозможно сбить. Однако оказалось, что американские Patriot отлично справляются с этой задачей. По состоянию на 11 августа Украине удалось сбить 13 таких ракет, в основном над Киевом.

В тот день Россия снова попыталась атаковать аэробалистическими ракетами, пытаясь попасть в аэродром в Коломне. Однако вместо аэродрома "Кинжалы" попали в обычный дом, убив при этом мальчика.

Как оказалось, ракеты "Кинжал" имеют очень большое круговое отклонение. На максимальной дальности, которая составляет около 2 тысяч километров, они отклонились от своей цели больше чем на километр.

"Это развенчивает еще один миф российской пропаганды относительно этого оружия, которое не только неспособно достичь гиперзвуковой скорости, но также не является высокоточным", – резюмировал Жданов.

Олег Жданов об очередной неудаче "Кинжалов": смотрите видео

Куда Россия запускала "Кинжалы"