Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, російська ракета показує себе не з кращого боку, коли намагається уразити цілі на великій відстані.

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З чим пов'язана чергова невдача російської зброї

Напередодні війни російська пропаганда оспівувала ракету "Кинджал" як таку, що неможливо збити. Однак виявилося, що американські Patriot чудово справляються з цією задачею. Станом на 11 серпня Україні вдалося збити 13 таких ракет, здебільшого – над Києвом.

Того дня Росія знову спробувала атакувати аеробалістичними ракетами, намагаючись влучити в аеродром у Коломиї. Однак замість аеродрому "Кинджали" поцілили у звичайний будинок, вбивши при цьому хлопчика.

Як виявилося, ракети "Кинджал" мають дуже велике кругове відхилення. На максимальній дальності, яка становить близько 2 тисяч кілометрів, вони відхилилися від своєї цілі більше, ніж на кілометр.

"Це розвінчує ще один міф російської пропаганди щодо цієї зброї, яка не лише нездатна досягти гіперзвукової швидкості, але також не є високоточною", – резюмував Жданов.

Олег Жданов про чергову невдачу "Кинджалів": дивіться відео

Куди Росія запускала "Кинджали"