Неоднозначный боевой дебют "супероружия" Путина: в Британии проанализировали запуск "Кинжалов"

Российский диктатор Путин называл баллистические ракеты "Кинжал" "супероружием". Впрочем, украинская ПВО показала, что способна сбивать эти цели.

Об этом говорится в разведывательном смотре Минобороны Британии. Отмечают, что Украина добилась успеха в перехвате "Кинжалов".

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Цель врага

Британские аналитики отметили, что 14 декабря Военно-воздушные силы России, вероятнее всего, впервые с августа 2023 года применили баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал".

Отмечают, что Россия запустила, по меньшей мере, одну такую ракету в центральную Украину, вероятно, целившись на военный аэродром.

"Кинжал" – один из шести видов "супероружия", о которых президент России Владимир Путин объявил в 2018 году. И которые должны были бы играть важную роль в будущей военной доктрине страны-агрессора, уточняют в МО Британии.

В войне в Украине Россия зарезервировала это оружие для целей, которые Россия считает высокоценными и хорошо защищенными,

– добавляют обозреватели.

Украина достигла успеха в перехвате

Британские аналитики подчеркнули, что "Кинжал" почти наверняка имел неоднозначный боевой дебют.

Многие пуски этих ракет, очевидно, не достигли поставленных целей. Украина же достигла успеха в перехвате атак этого якобы "непобедимого" оружия.

Что известно о пусках "Кинжалов"