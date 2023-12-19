Неоднозначный боевой дебют "супероружия" Путина: в Британии проанализировали запуск "Кинжалов"
Источник:Ministry of Defence
Российский диктатор Путин называл баллистические ракеты "Кинжал" "супероружием". Впрочем, украинская ПВО показала, что способна сбивать эти цели.
Об этом говорится в разведывательном смотре Минобороны Британии. Отмечают, что Украина добилась успеха в перехвате "Кинжалов".
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Цель врага
Британские аналитики отметили, что 14 декабря Военно-воздушные силы России, вероятнее всего, впервые с августа 2023 года применили баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал".
Отмечают, что Россия запустила, по меньшей мере, одну такую ракету в центральную Украину, вероятно, целившись на военный аэродром."Кинжал" – один из шести видов "супероружия", о которых президент России Владимир Путин объявил в 2018 году. И которые должны были бы играть важную роль в будущей военной доктрине страны-агрессора, уточняют в МО Британии.
В войне в Украине Россия зарезервировала это оружие для целей, которые Россия считает высокоценными и хорошо защищенными,
– добавляют обозреватели.
Украина достигла успеха в перехвате
Британские аналитики подчеркнули, что "Кинжал" почти наверняка имел неоднозначный боевой дебют.
Многие пуски этих ракет, очевидно, не достигли поставленных целей. Украина же достигла успеха в перехвате атак этого якобы "непобедимого" оружия.
Что известно о пусках "Кинжалов"
- После длительной паузы враг возобновил атаки аэробалистическими ракетами типа "Кинжал". Они преодолевают тысячи километров в считанные минуты.
- Так, 14 декабря враг атаковал ракетой Киевскую область. Командование Воздушных Сил ВСУ подтвердило сбивание "Кинжала".
- Последний раз оккупанты осуществляли пуски аэробалистических ракет 11 августа 2023 года: оккупанты атаковали Украину 4 ракетами типа "Кинжал", одну из которых — сбили, остальные 3 ракеты сбить не удалось.