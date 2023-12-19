Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. Наголошують, що Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів".

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Мета ворога

Британські аналітики зауважили, що 14 грудня Військово-повітряні сили Росії, найімовірніше, вперше з серпня 2023 року застосували балістичну ракету повітряного базування "Кинджал".

Зазначають, що Росія запустила щонайменше одну таку ракету в центральну Україну, ймовірно, цілившись на військовий аеродром.

"Кинджал" – один з шести видів "суперзброї", про які президент Росії Володимир Путін оголосив у 2018 році. І які мали б відігравати важливу роль у майбутній військовій доктрині країни-агресора, уточнюють у МО Британії.

У війні в Україні Росія зарезервувала цю зброю для цілей, які Росія вважає високоцінними та добре захищеними,

– додають оглядачі.

Україна досягла успіху у перехопленні

Британські аналітики наголосили, що "Кинджал" майже напевно мав неоднозначний бойовий дебют.

Багато пусків цих ракет, очевидно, не досягли поставлених цілей. Натомість Україна досягла успіху в перехопленні атак цієї нібито "непереможної" зброї.

Що відомо про пуски "Кинджалів"