Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. Наголошують, що Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів".
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Мета ворога
Британські аналітики зауважили, що 14 грудня Військово-повітряні сили Росії, найімовірніше, вперше з серпня 2023 року застосували балістичну ракету повітряного базування "Кинджал".
Зазначають, що Росія запустила щонайменше одну таку ракету в центральну Україну, ймовірно, цілившись на військовий аеродром.
У війні в Україні Росія зарезервувала цю зброю для цілей, які Росія вважає високоцінними та добре захищеними,
– додають оглядачі.
Україна досягла успіху у перехопленні
Британські аналітики наголосили, що "Кинджал" майже напевно мав неоднозначний бойовий дебют.
Багато пусків цих ракет, очевидно, не досягли поставлених цілей. Натомість Україна досягла успіху в перехопленні атак цієї нібито "непереможної" зброї.
Що відомо про пуски "Кинджалів"
- Після тривалої паузи відновив атаки аеробалістичними ракетами типу "Кинджал". Вони долають тисячі кілометрів за лічені хвилини.
- Так, 14 грудня ворог атакував ракетою Київщину. Командування Повітряних Сил ЗСУ підтвердило збиття "Кинджала".
- Востаннє окупанти здійснювали пуски аеробалістичних ракет 11 серпня 2023 року: окупанти атакували Україну 4 ракетами типу "Кинджал", одну з яких – збили, інші 3 ракети збити не вдалося.