Ставят под сомнение возможности России: CNN проанализировал сбивание ракеты "Кинжал" в Украине

В Украине 4 мая впервые уничтожили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" благодаря ЗРК Patriot. Российская ракета была сбита в небе над Киевской областью. Западные СМИ рассказали, какое значение имеет успех украинских военных.

Утверждение Украины о том, что благодаря ЗРК Patriot была уничтожена одна из самых современных российских баллистических ракет, является выдающимся моментом в конфликте, считают в CNN.

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Возможности одного из новых поколений российского оружия теперь под вопросом

Дело в том, что кремлевский диктатор Владимир Путин и российские военные выставляют "Кинжал", или Х-47, в качестве примера модернизированного ракетного арсенала России, утверждая, что его гиперзвуковая скорость делает ракету чрезвычайно сложной для перехвата.

Баллистическая ракета воздушного базирования Х-47 имеет дальность полета около 2000 км, поэтому может быть запущена вдали от поля боя.

Она движется со скоростью, примерно в 10 раз превышающей скорость звука, и является производной от баллистической ракеты меньшей дальности "Искандер", которая запускается с земли. "Кинжал" несет боеголовку весом около 500 килограммов.

Украинская разведка считает, что у России есть в своем арсенале лишь несколько десятков ракет "Кинжал". Несколько ракет "Кинжал" были запущены по украинским целям в марте, но непонятно, какой ущерб они нанесли и все ли они достигли своих целей.

В апреле Министерство обороны Украины заявило, что системы Patriot прибыли из США, Германии и Нидерландов.

Если одна из этих систем сейчас уничтожила Х-47, как говорят украинцы, это подвергает сомнению возможности одного из новых поколений российского оружия.

– пишет CNN.

"Кинжал" не так хорош, как его описывали в России

Журналисты напоминают, что после первого испытания "Кинжала" Путин заявил Федеральному собранию России в 2018 году: "Уникальные летные характеристики скоростного самолета-носителя позволяют доставить ракету к цели за считанные минуты".

Он также сказал, что гиперзвуковая скорость ракеты позволит ей "преодолевать все существующие и, думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя ядерные и обычные боеголовки на дальность более 2 000 километров".

Россия сделала амбициозные заявления по поводу нескольких своих новейших военных систем, но их эффективность не доказана, пишет CNN.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Новейший российский основной боевой танк Т-90М, хоть и развернутый в небольшом количестве, оказался уязвим к несложным боеприпасам, а флагман российского Черноморского флота "Москва" был потоплен в апреле 2022 года.

Аналитики подвергают сомнению возможности "Кинжала" на завершающей фазе полета, предполагая, что он может оказаться не таким маневровым или быстрым, когда приближается к цели.

Развертывание ЗРК Patriot меняет возможности противовоздушной обороны Украины, которая в значительной степени зависела от зенитных ракетных комплексов С-300 советских времен, боеприпасы к которым сейчас находятся в дефиците.

Patriot предоставляют современный подход ПВО Украины, как и немецкая система IRIS-T. Но она гораздо сложнее и требует около 100 человек для обслуживания.