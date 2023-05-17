Не волнуйтесь, – в Воздушных силах объяснили, почему Patriot невозможно уничтожить "Кинжалом"

В ночь на 16 мая силам ПВО удалось сбить сразу 6 "Кинжалов", которые запустила Россия. В то же время в Кремле хвастались, что якобы смогли уничтожить ЗРК Patriot этими ракетами.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона успокоил украинцев. Он объяснил, что уничтожить Patriot с помощью "Кинжалов" невозможно. 24 Канал, цитируя спикера, объясняет почему.

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"Кинжалы" бессильны против Patriot

Юрий Игнат отметил, что накануне в Воздушных силах вообще не собирались комментировать бессмысленные заявления Конашенкова. Особенно с учетом того, что он "уже 8 раз подряд весь состав нашей авиации" уничтожил. Спикер отметил, что если бы у Украины было такое количество воздушных судов, которое якобы "уничтожил" враг, то мы бы уже одержали победу.

Я хочу сказать: Не беспокойтесь о судьбе Patriot,

– подчеркнул Игнат.

Он также объяснил, чем есть именно эта ЗРК, которую называют то комплексом, то батареей, то дивизионом, то просто системой. Спикер отметил, что дивизион состоит из командного пункта, радара, а также пусковых установок.

А теперь подробнее пройдемся. Итак, в командном пункте сидит боевая обслуга. Она занимается отслеживанием целей, получает информацию о ситуации в воздухе в зоне своей ответственности.

Заметим, что командный пункт может работать в трех режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом. Последний позволяет без вмешательства человека сбивать воздушные цели, что и было в ночь на 16 мая.

Кроме того, дивизион имеет радар и до 8 пусковых установок. Каждая оснащена четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами. И следует понимать, что эти установки расположены отдельно друг от друга, чтобы обеспечивать боевую работу. По сути, пуски ракет.

Уничтожить систему каким-нибудь "Кинжалом", ну это невозможно. Поэтому все, что они там рассказывают, я думаю, что пусть останется в их архиве пропаганды,

– подчеркнул он.

В Минобороны Украины также высмеяли заявление России о якобы уничтожении Patriot. В ведомстве иронически отметили, что "пресс-служба министерства обороны России более мощная, чем армии большинства стран". Поэтому Кремлю не нужно войско. Для "завоевания мира" достаточно будет государственных СМИ и спикера оборонного ведомства Конашенкова.