Также лидеры стран обсудили участие Кипра в будущей реконструкции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 23 июня.
Главное здесь 108 часов тушения нефтебазы и 7 раненых из-за обстрела Харьковщины: основное за 120 день войны
Кипр поддерживает вступление Украины в ЕС
Во время телефонного разговора с президентом Никосом Анастасиадисом выразил благодарность за готовность Республики Кипр поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС,
– написал Владимир Зеленский
Действия Кипра на фоне войны России против Украины
- Еще в начале полномасштабного вторжения действия Кипра были неоднозначны. Первоначально страна выступила против отключения России от межбанковской системы SWIFT. Ведь, по словам эксперта, россияне именно там больше всего регистрируют свой бизнес.
- 28 февраля стало известно, что Кипр закрыл авиасообщение с Россией . А потом российским кораблям запретили заходить в порты Кипра.
- В апреле Кипр заявил, что аннулирует паспорта четырех попавших под санкции россиян , получивших гражданство в рамках инвестиционной схемы, прекращенной в конце 2020 года. Между тем в местных СМИ отметили, что общее количество отозванных паспортов на самом деле составляет 21, учитывая родственников россиян, попавших под санкции.
- 18 мая три страны, среди которых был Кипр, выступили против нефтяного эмбарго для России. Это, мол, нанесет ущерб экономике.
- В целом страна выступает за членство Украины в ЕС, но она против ускоренного процесса вступления.
- В то же время Кипр входит в страны, чьи крупнейшие судоходные фирмы удвоили перевозку нефти из России после войны. Таким образом, страна помогает России избежать санкций.
Вступление Украины в ЕС: коротко
8 июня Европарламент рекомендовал ЕС предоставить Украине статус кандидата на поступление. "За" проголосовали 438 евродепутатов.
Украине прописали семь требований , которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры вступления в ЕС.
По данным СМИ, лидеры ЕС одобрят решение о предоставлении Украине статуса кандидата на саммите в Брюсселе 23 – 24 июня.