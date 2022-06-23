Также лидеры стран обсудили участие Кипра в будущей реконструкции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 23 июня.

Главное здесь 108 часов тушения нефтебазы и 7 раненых из-за обстрела Харьковщины: основное за 120 день войны

Кипр поддерживает вступление Украины в ЕС

Во время телефонного разговора с президентом Никосом Анастасиадисом выразил благодарность за готовность Республики Кипр поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС,

– написал Владимир Зеленский

Действия Кипра на фоне войны России против Украины

Вступление Украины в ЕС: коротко

8 июня Европарламент рекомендовал ЕС предоставить Украине статус кандидата на поступление. "За" проголосовали 438 евродепутатов.

Украине прописали семь требований , которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры вступления в ЕС.

По данным СМИ, лидеры ЕС одобрят решение о предоставлении Украине статуса кандидата на саммите в Брюсселе 23 – 24 июня.

К теме назвали 7 условий для вступления Украины в Евросоюз: видео