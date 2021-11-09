Кипр стал первой страной ЕС, сохранившей условия въезда для украинцев – МИД

Кипр стал первой страной Евросоюза, не менявшей правила въезда для украинских граждан. Это несмотря на то, что ранее ЕС удалил Украину из "зеленого списка".

О таком решении Кипра сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в соцсетях.

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Какие условия въезда на Кипр

Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для украинцев,

– написал Кулеба.

Для того, чтобы попасть на территорию Кипра, украинцам необходимо продемонстрировать сертификат о полной вакцинации или негативный результат ПЦР-теста – до и по прибытии.

Министр отметил, что в МИДе продолжают работать с партнерами над тем, чтобы сохранить свободы путешествий для украинцев.

ЕС исключил Украину из "зеленого списка"

Отметим, что 9 ноября Евросоюз исключил Украину из "зеленого списка" – в этот список входят страны, граждане которых могут безопасно путешествовать ЕС. Этот список просматривают каждые две недели – учитывая эпидемиологическую ситуацию.

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Что нужно Украине, чтобы вернуться в "зеленый список":

в стране должно быть не более 75 новых случаев коронавируса на 100 тысяч жителей за последние 14 дней, стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев;

по меньшей мере, проводиться 300 тестов на 100 тысяч жителей;

должно быть не более 4% положительных результатов среди всех проведенных тестов за последнюю неделю.

Несмотря на то, что решение по исключению страны из "зеленого списка" носит рекомендательный характер, Бельгия уже ужесточила правила въезда для граждан Украины. Украинцам разрешен только транзит и путешествия по уважительной причине.

Текст публикации Дмитрия Кулебы:

Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для украинцев. Условия: полная вакцинация или отрицательные тесты (до и по прибытии). МИД работает с партнерами ради сохранения свободы путешествий украинцев.