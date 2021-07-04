Худшая трагедия со времен войны: на Кипре масштабные пожары уже привели к жертвам

Лесные пожары на Кипре уже унесли жизни по меньшей мере 4 человек – погибли работники из Египта. Десяткам людей пришлось покинуть свои дома из-за угрозы.

Президент Кипра Никос Анастасиадес назвал стихийное бедствие худшей катастрофой со времен вторжения. Огонь вспыхнул в периметре 35 км вокруг Ларнаки и Лимасола.

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На юге – сильные порывы ветра

Глава государства подчеркнул, что пламя – под контролем, однако очень беспокоят порывы ветра на юге страны. Анастасиадес уверяет, что не оставит пострадавших наедине со своими проблемами. Сейчас власти подсчитывают убытки, понесенные жителями и предприятиями.

Это один из самых разрушительных пожаров, и все службы немедленно реагировали, чтобы избежать человеческих жертв. К сожалению, четыре человека таки погибли,

– сказал Анастасиадес.



Известно, что погибшие работали на одной из ферм. Их объявили пропавшими без вести после того, как нашли полностью сгоревшей их машину.

Люди покидали дома без вещей первой необходимости

Пожарные боролись с 5 крупными очагами и их 4 июля таки удалось локализовать. В разговорах со спасателями местные жители рассказывали, как пытались спасти свои дома, однако из-за угрозы для собственной жизни оставили эти попытки. Некоторые покинули дома даже без вещей первой необходимости.

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Из-за пожара в ряде регионов возникли проблемы с электроснабжением. Это деактивировало водяные насосы и осложнило тушение.

Смотрите фото с охваченного пожарами Кипра / Фото Cyprus Mail: