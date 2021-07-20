Сожженные машины и уничтоженные дома: на Кипре новые COVID-ограничения вызвали волну погромов

На Кипре 18 июля люди вышли на улицы против введения новых коронавирусных ограничений. Однако акции протеста очень быстро переросли в беспорядки и погромы.

Протесты переросли в погромы

Местные правоохранители сообщают, что около 2 500 демонстрантов отправились под штаб-квартиру Sigma TV. Там они начали бить окна здания и подожгли несколько автомобилей.

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Представители СМИ рассказали, что полицейские находились в помещении телекомпании и оберегали работников и журналистов. В то же время в Sigma TV осудили "трусливую атаку".

Поддержал их позицию президент Кипра Никос Анастасиадис. Он назвал случившееся "ударом по демократии".

Глава государства также добавил, что власть не допустит "угроз или шантажа" и со всей строгостью отреагирует на нарушение законодательства.

Ситуация с коронавирусом на Кипре: коротко

На Кипре зафиксировали свыше 92 тысяч случаев COVID-19.

Умерли от осложнений коронавирусной инфекции 390 человек.

Преодолеть смертельную болезнь смогли 40 тысяч граждан.

Телекомпания Sigma TV активно критикует тех, кто выступает против вакцинации и введения коронавирусных ограничений.Кипр на этой неделе ввел безопасный пропуск, который разрешает только вакцинированным от COVID-19 заходить в супермаркеты, торговые центры, рестораны и на другие предприятия.