Мир на условиях Украины, – премьер Великобритании призвал продолжать поддержку
Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что сейчас союзники должны продолжать поддержку Украины. Это бы обеспечило сильную политическую позицию для Киева.
Об этом Кир Стармер сообщил во время пресс-конференции в рамках официального визита в Варшаву, передает корреспондентка 24 Канала.
Смотрите также Великобритания и Польша работают над важным оборонным документом: как он будет касаться Украины
Стармер призвал продолжать помощь Украине
Продолжение помощи для Украины стало одной из важных тем для обсуждения между Киром Стармером и премьером Польши Дональдом Туском.
Мир должен существовать на украинских условиях, и сила должна быть поддержана. Именно поэтому мы будем работать с союзниками, чтобы поставить Украину в как можно более сильную позицию. Чтобы она была способна к самозащите и сдерживанию России в будущем,
– сказал Кир Стармер.
Он добавил, что сейчас оборона Украины играет решающее значение для обороны самого ЕС. Премьер Великобритании также приветствовал начало польского председательства в Совете ЕС.
Я поздравляю Дональда Туска с тем, что он сделал безопасность девизом польского председательства. Это именно то время, когда мы должны заботиться о безопасности. Мы разделяем видение угроз,
– сказал Кир Стармер.
Сейчас страны работают над принятием нового двустороннего соглашения об обороне и безопасности. Дональд Туск поблагодарил Стармера за его интенсивную работу над документом и за привлечение британских военных к обороне Польши.
"Ваши самолеты в ближайшее время будут во многом отвечать за безопасность нашего неба", – сказал Дональд Туск.