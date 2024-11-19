Прекращай войну, убирайся из Украины, – премьер Британии обратился к Путину

В своем обращении, приуроченном к 1 000 дню великой войны, премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с призывом к Владимиру Путину. Он призвал главу Кремля вывести войска из Украины.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Стармер заверил, что Великобритания будет продолжать оказывать Украине всю необходимую помощь и поддержку.

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Каким было обращение премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании отметил, что "безответственная риторика" Путина по применению ядерного оружия "не остановит нашу поддержку Украины".

Мы сейчас на 1000-м дне конфликта, это 1000 дней российской агрессии, 1000 дней жертв в Украине. Мы были с Украиной с самого начала. Я удвоил свой четкий сигнал о том, что мы должны обеспечить Украину всем необходимым для победы в этой войне против Путина,

– подчеркнул Стармер.

Отдельно британский премьер обратился к российскому диктатору Владимиру Путину.

"В 1000-й день незаконной войны России в Украине я снова говорю: Прекращай войну, убирайся из Украины", – заявил он.