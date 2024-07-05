Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании

В Британии 4 июля состоялись досрочные парламентские выборы. По их результатам Кир Стармер официально стал премьер-министром страны.

Официально Кир Стармер стал новым главой британского правительства после аудиенции у короля в Букингемском дворце.

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В Британии новый премьер-министр

Отмечается, что Кир Стармер стал премьер-министром Британии после аудиенции у короля в Букингемском дворце.

После убедительной победы на выборах Его Величество пригласил Кира занять высший пост – и таким образом сформировать новое правительство.

В издании отметили, что их королевский комментатор Аластер Брюс указал, что короля представил новому премьер-министру королевский помощник Клайв Олдертон.

Согласно традиции, Клайв был первым, кроме короля, кто поприветствовал Кира Стармера, покидая зал для аудиенций. Так, король официально попросил Стармера сформировать правительство.

Sky News пишет, что впоследствии обсуждение перейдет к выбору им кабинета министров, который должен символически утвердить король.

Это шанс для сэра Кира объяснить королю, что он хочет сделать в первую очередь на первой сессии законодательных изменений,

– добавляет Брюс.

Кто такой Кир Стармер: основное

Кир Стармер родился 2 сентября 1962 года в Лондоне в простой семье.

В 2002 году Кир Стармер по выслуге лет получил статус Королевского адвоката, также он был сотрудником центра прав человека при Эссекском университете, консультантом по правам человека Ассоциации старших полицейских офицеров и советником по правам человека Наблюдательного совета полиции Северной Ирландии.

Далее Кир Стармер сменил адвокацию на прокуратуру. С 2008 по 2013 годы он возглавлял Королевскую прокурорскую службу и исполнял обязанности главного государственного обвинителя.

В 2015 году началась политическая карьера сэра Кира.

Кир Стармер хорошо осознает опасность России (призвал к санкциям еще до полномасштабного вторжения) и не планирует уменьшать поддержку Украине, а также выступает за рост расходов на оборону (до 2,5% ВВП, но постепенный).

Еще в феврале 2023 года Кир Стармер посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Позже Стармер прямо заявлял, что лидерство Великобритании в вопросе поддержки Украины сохранится и не будет пересмотрено.

Также Стармер поддержал выдачу ордера на арест для Путина и создание международного трибунала по привлечению России к ответственности за агрессию против Украины.