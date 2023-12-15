"События в Украине – это не чужая война": Кирби предположил, что будет, если Путин добьется успеха

В США проанализировали заявления Владимира Путина на пресс-конференции, которая прошла 14 декабря, о намерениях России в войне против Украины. Поэтому Конгресс призывают не медлить с решением о выделении помощи, ведь это не "чужая война".

Об этом в Вашингтоне заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга. Он объяснил, что будет в случае, если Россия сможет добиться успехов, передает 24 Канал.

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"Путин бросает вызов международному порядку"

Кирби призвал Конгресс США не медлить с принятием помощи Украины, ведь последние заявления Путина относительно его намерений демонстрируют – Россия не отказалась от своих империалистических планов.

Почти через 20 месяцев после начала жестокого и варварского вторжения, Путин заявил сегодня (14 декабря – 24 Канал), что его агрессия в Украине не завершится, и мир наступит только тогда, цитирую, "когда наши цели будут достигнуты",

– обратил внимание Кирби.

Он надеется, что это "послание Путина" услышали республиканцы в Палате представителей, которые "месяцами держали в заложниках" критическую помощь Украине. Кирби подчеркнул, что Конгресс должен учитывать, что украинцы переживают постоянные обстрелы в мирных городах в то время, как члены Палаты представителей разъедутся на рождественские праздники. Поэтому в Белом доме призывают принять решение о выделении финансовой помощи Украине уже сейчас.

"Им нужна наша помощь. И это им нужно сейчас, а не после рождественского яичного ликера", – подчеркнул Кирби.

В Белом доме также добавили, что события в Украине – это не чужая война, ведь Путин своими захватническими действиями бросает вызов международному порядку, который строили годами, Уставу ООН, пониманию суверенитета, а также демократии. Кирби подчеркнул – если Путин будет иметь успех, то "глубокие последствия для свободы и процветания" ощутят во всем мире. Именно поэтому США не могут прекратить поддерживать Украину.

Бездействие – тоже действие. Нам давно пора действовать на защиту наших интересов национальной безопасности,

– заявил Кирби.

Сенат США отложил рождественские каникулы

Сенат США отложил праздничные каникулы и продолжит работу на следующей неделе. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер принял такое решение для того, чтобы на следующей неделе провести голосование по выделению помощи Украине. Речь идет о 61 миллиарде долларов помощи.

Кроме того, Шумер призвал Конгресс к решительным действиям, ведь за действиями США следит не только Путин, но и весь мир.

"Путин стремится, чтобы Америка покинула Украину, и думает, что ему это удается – частично благодаря Трампу. Вот что Путин только что сказал об американской помощи Украине: "халява когда-нибудь закончится, и, кажется, она уже заканчивается". Мы должны действовать", – подчеркнул Шумер, обращаясь к республиканцам.