Большинство киргизов негативно воспринимают наличие российской базы в Кыргызстане, – журналист

Недалеко от столицы Кыргызстана Бишкека работает российская авиабаза Кант. Ее активно используют почти 20 лет.

Официально это база ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности), но все знают, что там только русские военные. Об этом для 24 канала рассказал киргизский журналист издания MediaHub Арген Бактибек уулу.

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"К этому неоднозначное отношение. У этой базы цель – якобы оградить Центральную Азию от вторжения боевиков из Афганистана. Одна часть общества требует, чтобы эту базу закрыли", – сказал Бактибек.

Работает российская пропаганда

По словам журналиста, по авиабазе есть еще вопрос по финансовой части – непонятно, сколько российская сторона платит за размещение. Он отметил, что ранее в Кыргызстане была американская база и миллионы поступали в бюджет.

Недавно были договоренности, чтобы эту базу расширить. Я все же считаю, что у нас более негативное отношение к тому, чтобы войска других стран находились на нашей территории. Кроме того – очень сильная российская пропаганда. Все смотрят телевидение. Даже несмотря на запреты ищут российский контент,

– объяснил Бактыбек.

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В Кыргызстане распространяют объявления о наборе якобы частных охранных компаний. Однако на самом деле речь идет об участии в войне против Украины.

"В последние годы у нас произошел ряд кризисов – насильственным способом сменилась власть, был коронакризис. Это сильно ударило. Есть бедность и, возможно, объявления могут быть успешными. С другой стороны, активисты и журналисты объясняют, что россия не выполняет своих обязательств", – отметил журналист.

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Он подчеркнул, что для людей нет никаких компенсаций в случае увечий или смерти. Журналисты и активисты работают над тем, чтобы объяснять это и не дать людям воевать против Украины.

"Наше общество достаточно мобильное и динамичное. Например, об этих объявлениях нам рассказали активисты. После этого мы заинтересовались, а паблики, которые начали это публиковать, все удалили. У нас получился материал и на киргизском, и на русском. Мы это распространяли. Кроме этого, мы для наших граждан, которых много в Москве, пытаемся рассказывать о событиях в Украине", – добавил Бактибек.

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