Украина сейчас служит щитом для Европы, – Буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов считает, что сейчас Украина выступает щитом для всего европейского региона. Именно она защищает контитент от имперских амбиций России.

Об этом глава ОП заявил в интервью известному ливанскому изданию Almodon.

Смотрите также Я не слышал, чтобы были конкретные даты завершения войны, – Буданов

Почему Украина – залог безопасности в Европе?

Как отметил Кирилл Буданов, противостояние российской агрессии – это не только украинское дело, но и вопрос стабильности всего европейского континента.

Украина сейчас служит щитом для Европы, защищая ее от имперских амбиций России,

– указал он.

Буданов подчеркнул, что поддерживая Украину, европейские страны инвестируют в собственную безопасность – ведь последствия российской экспансии не остановятся на украинской границе.

Другие заявления Буданова о войне в Украине