Планировали поразить другие цели: Буданов заинтриговал заявлением о последних взрывах на Крымском мосту

На Крымском мосту 12 августа прогремели взрывы, после чего появилось много дыма. Как оказалось, украинское средство планировало поразить другие объекты, но сбилось с курса.

Об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью. Он подчеркнул, что целью был не мост, но россияне "сами себя наказали".

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"Пусть верят, что это шло на мост"

Буданов заявил, что украинское средство имело другую цель и это был не Крымский мост. В разведке объяснили, что 4 зенитные ракеты выпустили на перехват и это сбило с курса украинское средство поражения.

Я вам хочу прямо сказать, что там была другая цель. Но четыре зенитные ракеты были пущены на ее перехват и, немного подбив, сбились с курса. Незначительно. Они верят, что это шло в мост. В принципе, пусть верят. Здесь уже ничего подобного нет. Ибо это прошлая история,

– заявил Буданов.

Он отметил, что ущерб от украинского средства поражения совсем незначительный, поскольку оно должно было идти "немного дальше", а не к Крымскому мосту. Поскольку россияне в Крыму начали использовать ЗРК, то украинское средство сбилось с курса и направлялось к Крымскому мосту. Однако Буданов акцентировал, что больше всего в этой ситуации выдали себя россияне.

Буданов напомнил, что оккупанты сразу начали применять "специальный дымовой занавес", чем посеяли масштабную панику среди местного населения.

"Но то, что оно его (Крымский мост – 24 Канал) задело, то это ничто по сравнению с тем, когда они применили дымы с точки зрения местного населения. Вот тогда началась паника. Потому что когда пошел масштабно дым, а перед этим были взрывы, люди начали "сарафанным радио" просто разгонять страшную панику. То есть они сами себя наказали по существу. Если хотите, кара Божья пришла к ним", – сказал глава разведки.

Конечно, Буданов не стал говорить, какую цель планировали поразить.

Буданов об освобождении Крыма

В День Независимости украинские разведчики провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму. Буданов заявил, что такие события приближают деоккупацию полуострова и именно к этой цели сейчас идут защитники.

В разведке утверждают, что освобождение происходит медленнее, чем планировалось сначала, но движение вперед продолжается. Если раньше звучали заявления, что Крым можно вернуть мирным путем, Буданов в такие предположения не верит. Он уверен, что освобождение полуострова от оккупантов будет происходить только военным путем.

"Есть много еще разных вариантов возвращения Крыма. Но без военных, боевых действий невозможно. Как я говорил все эти годы. Это моя позиция очень давно", – заявил Буданов.