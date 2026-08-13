"Медийные инсинуации": в ГУР резко ответили по поводу "борьбы за влияние" между Будановым и Иващенко

В СМИ распространялась информация о якобы имевшем место конфликте между нынешним главой ГУР Олегом Иващенко и главой ОП Кириллом Будановым. Представители разведки категорически опровергают эти слухи, называя их целенаправленной информационной атакой.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки Министерства обороны.

Как в ГУР отреагировали на слухи о "конфликте" между Будановым и Иващенко?

Разговоры о якобы существующем конфликте между Олегом Иващенко и Кириллом Будановым в ведомстве не подтверждаются. В разведке уверяют, что оба генерала продолжают работать в привычном режиме и поддерживают постоянный контакт.

Представители военной разведки подчеркивают, что слухи об отстранении отдельных должностных лиц в ГУР не имеют под собой оснований. Там называют сообщения о "борьбе влияний" медийными инсинуациями и очередной конспирологией, добавляя, что ключевые должности в структуре по-прежнему занимают офицеры, которые годами противостоят России и защищают Украину.

В ГУР также обращают внимание, что и Олег Иващенко, и Кирилл Буданов посвятили службе в разведке почти всю свою профессиональную жизнь. Оба генерала, по словам источника, хорошо знают традиции ведомства и относятся к ним с уважением. В то же время определенные кадровые изменения в структуре там называют естественным процессом, который зависит от видения каждого нового руководителя.

Несмотря на смену руководства, в ведомстве уверяют, что сотрудничество между генералами продолжается. Они регулярно участвуют в совместных совещаниях и общаются без лишних эмоций – кратко и по существу. Появление провокационных публикаций в ГУР воспринимают как попытку расшатать ситуацию извне.

Напомним, ранее в расследовании "Украинской правды" появлялась информация о масштабных кадровых чистках в ГУР. Журналисты утверждали, что новый глава ведомства Олег Иващенко якобы пытается вытеснить людей Кирилла Буданова, опираясь в этом на исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада.

Также отмечалось, что именно Поклад помогал определять сотрудников разведки, попадавших в так называемую "группу риска", что якобы привело к конфликту на уровне Офиса Президента. Масштабные ротации в силовом блоке, по данным журналистов, якобы начались 2 января 2026 года, когда Владимир Зеленский назначил Олега Иващенко новым руководителем ГУР, а Кирилла Буданова перевел на должность главы Офиса Президента вместо Андрея Ермака.