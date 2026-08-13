Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Як у ГУР відреагували на чутки про "конфлікт" між Будановим і Іващенком?

Розмови про нібито конфлікт між Олегом Іващенком та Кирилом Будановим у відомстві не підтверджуються. У розвідці запевняють, що обидва генерали й далі працюють у звичному робочому режимі та підтримують постійний контакт.

Представники воєнної розвідки наголошують, що чутки про усунення окремих посадовців в ГУР не мають під собою підстав. Там називають повідомлення про "боротьбу впливів" медійними інсинуаціями та черговою конспірологією, додаючи, що ключові посади в структурі й надалі обіймають офіцери, які роками протистоять Росії та захищають Україну.

У ГУР також звертають увагу, що і Олег Іващенко, і Кирило Буданов присвятили службі в розвідці майже все своє професійне життя. Обидва генерали, за словами джерела, добре знають традиції відомства й ставляться до них із повагою. Водночас певні кадрові зміни у структурі там називають природним процесом, який залежить від бачення кожного нового керівника.

Попри зміну керівництва, у відомстві запевняють, що співпраця між генералами триває. Вони регулярно беруть участь у спільних нарадах і спілкуються без зайвих емоцій – коротко та по суті. Появу провокативних публікацій у ГУР сприймають як спробу розхитати ситуацію ззовні.

Нагадаємо, раніше в розслідуванні "Української правди", з'являлася інформація про масштабні кадрові чистки в ГУР. Журналісти стверджували, що новий очільник відомства Олег Іващенко нібито намагається витіснити людей Кирила Буданова, спираючись у цьому на виконувача обов'язків голови СБУ Олександра Поклада.

Також зазначалося, що саме Поклад допомагав визначати співробітників розвідки, які потрапляли до так званої "групи ризику", що нібито призвело до конфлікту на рівні Офісу Президента. Масштабні ротації у силовому блоці, за даними журналісти, буцімто розпочалися 2 січня 2026 року, коли Володимир Зеленський призначив Олега Іващенка новим керівником ГУР, а Кирила Буданова перевів на посаду очільника Офісу Президента замість Андрія Єрмака.