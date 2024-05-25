Уничтожена треть потенциала Черноморского флота России, – Буданов об успехах морских дронов

Кирилл Буданов отметил, что морские дроны дают свой результат. Кроме этого, он анонсировал "полную доминацию" безэкипажных морских судов над привычными боевыми кораблями.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов во время форума United24 описал результаты использования ударных безэкипажных морских платформ и рассказал о перспективах их развития.

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Украина продолжает совершенствовать морские дроны

Буданов отметил, что безэкипажные морские дроны уничтожили треть боевого потенциала черноморского флота России.

Эта техника работает – это самое главное. Она дает результат. Люди дают результат, которые работают на этой технике. Треть уничтоженного боевого потенциала Черноморского флота России – это максимально приличный показатель. И все это благодаря труду каждого из вас – без вас этого бы не было. Я еще раз хочу вас за это поблагодарить,

– сказал Кирилл Буданов.

По его словам, роботизированные морские платформы сейчас совершенствуются. В частности, на них устанавливают системы поражения небольших надводных и воздушных целей, а также для нанесения ударов по побережьям.

Системы модернизируются. Технологии осваиваются. Появляются новые технологии. Поэтому со временем мы увидим, видимо, полную доминацию безэкипажных морских судов над привычными боевыми кораблями. Как минимум, в закрытых акваториях или полузакрытых, как Черное море, Средиземное море и тому подобное. Это – точно путь развития,

– отметил Кирилл Буданов.

Напомним, операторы спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с помощью ударных морских дронов Magura V5 уничтожили корабль "Иван Хурс", десантные суда "Акула" и "Серна", ракетный корабль "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников" и патрульный корабль черноморского флота России "Сергей Котов".

