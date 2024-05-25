Начальник ГУР МО України Кирило Буданов під час форуму United24 описав результати використання ударних безекіпажних морських платформ та розповів про перспективи їхнього розвитку.

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Україна продовжує вдосконалювати морські дрони

Буданов зауважив, що безекіпажні морські дрони знищили третину бойового потенціалу чорноморського флоту Росії.

Ця техніка працює – це найголовніше. Вона дає результат. Люди дають результат, які працюють на цій техніці. Третина знищеного бойового потенціалу Чорноморського флоту Росії – це максимально пристойний показник. І все це завдяки праці кожного з вас – без вас цього б не було. Я ще раз хочу вам за це подякувати,

– сказав Кирило Буданов.

За його словами, роботизовані морські платформи нині вдосконалюються. Зокрема на них встановлюють системи ураження невеликих надводних та повітряних цілей, а також для завдавання ударів по узбережжях.

Системи модернізуються. Технології освоюються. З'являються нові технології. Тож з часом ми побачимо, мабуть, повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями. Як мінімум, у закритих акваторіях або напівзакритих, як Чорне море, Середземне море тощо. Це – точно шлях розвитку,

– зазначив Кирило Буданов.

Нагадаємо, оператори спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знищили корабель "Іван Хурс", десантні судна "Акула" та "Серна", ракетний корабель "Івановєц", великий десантний корабель "Цезарь Куніков" та патрульний корабель чорноморського флоту Росії "Сєрґєй Котов".

