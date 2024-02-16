"Плохая, но не критическая": Буданов прокомментировал ситуацию на фронте

Кирилл Буданов признал, что на фронте не хватает снарядов, а объемы помощи от партнеров не являются достаточными. Однако руководитель ГУР добавил, что война не стоит на пороге применения оружия массового уничтожения.

Ситуация на фронте российско-украинской войны сейчас тяжелая, впрочем, не критическая. Такое заявление сделал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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Объемы помощи недостаточны

Буданов признал, что ситуация на фронте является сложной. Одной из основных проблем он назвал нехватку боеприпасов.

Плохая (ситуация на фронте, – 24 Канал), но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и на это есть объективные причины. Мы имеем два года войны высокой интенсивности, а в целом – десять лет конфликта. Поэтому проблема, которую мы испытываем, является логичной,

– объяснил Буданов.

Глава ГУР добавил, что объемы, которые нам предоставляют наши партнеры, недостаточны для покрытия потребностей, так же как и наша промышленность.

Чего больше всего не хватает на фронте

По словам Кирилла Буданова, сейчас военным больше всего не хватает:

артиллерийских боеприпасов в целом;

артиллерийских систем калибра 155 мм, а также снарядов для этих систем;

снарядов для контрбатарейной борьбы на больших расстояниях;

систем для ракетных ударов на больших расстояниях.

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