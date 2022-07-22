Руководителю Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову уже неоднократно приходилось комментировать состояние здоровья путина. И не только ему, но и директор ЦРУ тоже отвечал на вопросы о здоровье главы кремля.

Очередной вопрос о здоровье путина Буданову задали после того, как кровавый российский диктатор посетил Иран.

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Кирилл Буданов решил дать прямой и четкий ответ. Зато "оставил интригу", указав на действия Путина.

"Посмотрите на момент выхода условного путина из самолета. путин ли это вообще?", – заявил Буданов в эфире телемарафона.

Вопрос о здоровье путина затрагивался уже неоднократно. Американские СМИ со ссылкой на своих чиновников писали, что в апреле он прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

Именно в Иране президент Турции Эрдоган заставил путина ждать его перед камерами. Эти несколько минут путин провел постоянно шатаясь, перебирая руками и бормоча себе что-то под нос.

Так Эрдоган отомстил ему за предыдущую встречу, когда пришлось ждать турецкому лидеру. В общем опоздание для путина – привычная вещь. Однако в этот раз досталось именно ему.

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