После Залужного взялись за Буданова: российские СМИ раскручивают фейк о ранении главы ГУР

Российские СМИ продолжают штамповать фейки. Не успели долгать о "ранении" Валерия Залужного, как взялись за состояние здоровья Кирилла Буданова.

В настоящее время российские СМИ разгоняют фейк, что Буданов получил ранения во время ракетного удара 29 мая. В настоящее время глава ГУР МО вроде бы – в тяжелом состоянии в Германии.

Обратите внимание Интересный кейс, – Маляр о русских фейках по смерти Залужного и Буданова

Никаких доказательств своих слов оккупанты, конечно, привести не могут.

К слову, оккупанты сами забывают, что врут. На этот раз Буданов только ранен, а раньше его уже "хоронили". Российские пропагандисты даже объявляли, будто в Украинском доме готовят церемонию захоронения. Тогда в разведке посмеялись над российскими баснями и заверили, что с Будановым – все в порядке. Он – жив-здоров.

Ранее оккупанты разгоняли фейк о Залужном

В прошлом мая захватчики также активно разгоняли фейк о том, что Валерий Залужный вроде бы получил серьезное ранение. Дошло до лжи даже о "трепанации черепа" главнокомандующего ВСУ.

Фейк опровергли и подчеркнули, что Залужный всегда смеется над такими историями.