Кирилл Буданов заявил, что Россия сохраняет экономическую устойчивость. В то же время, настоящие проблемы – очевидно, уже не за горами.

Цепи производства в России еще не разрушены. В то же время, кризисные явления в стране-террористке усиливаются.

Обратите внимание Россия еще долго не пойдет на договор - Буданов о том, когда закончится война

Какие 3 фактора влияют на стабильность в России

Системные конфигурации в экономике;

внешнее снабжение товаров военно-технического назначения;

рост усталости от войны.

Сейчас у страны-террористки есть следующие проблемы:

кризис горючего;

существенное удорожание продуктов;

усталость от войны.

Есть надежда, что 2025 год станет переломным по поводу внутренних системных разрушительных изменений и процессов в российском государстве, обществе и экономике,

– подчеркнул Буданов.

Он добавил, что война постоянно глобализуется. Это порождает новые процессы.

Путин готовится к президентским выборам

Тем временем Владимир Путин активно готовится к так называемым "выборам". В частности, диктатор подписал закон об уточнении порядка голосования во время военного времени. Это произошло 14 ноября. В то же время, Путин не объявил, что пойдет на выборы. Более того, такого заявления в ближайшие недели от него и не ожидают.

Аналитики прогнозируют, что Путин будет избегать упоминаний о войне во время предвыборной кампании. Он сосредоточится на так называемой "стабильности" в России.