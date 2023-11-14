Проблемы начнутся в 2025 году, - Буданов о плачевном будущем России

14 ноября 2023, 17:41
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NV

Кирилл Буданов заявил, что Россия сохраняет экономическую устойчивость. В то же время, настоящие проблемы – очевидно, уже не за горами.

Цепи производства в России еще не разрушены. В то же время, кризисные явления в стране-террористке усиливаются.

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Какие 3 фактора влияют на стабильность в России

  • Системные конфигурации в экономике;
  • внешнее снабжение товаров военно-технического назначения;
  • рост усталости от войны.

Сейчас у страны-террористки есть следующие проблемы:

  • кризис горючего;
  • существенное удорожание продуктов;
  • усталость от войны.

Есть надежда, что 2025 год станет переломным по поводу внутренних системных разрушительных изменений и процессов в российском государстве, обществе и экономике,
– подчеркнул Буданов.

Он добавил, что война постоянно глобализуется. Это порождает новые процессы.

Путин готовится к президентским выборам

Тем временем Владимир Путин активно готовится к так называемым "выборам". В частности, диктатор подписал закон об уточнении порядка голосования во время военного времени. Это произошло 14 ноября. В то же время, Путин не объявил, что пойдет на выборы. Более того, такого заявления в ближайшие недели от него и не ожидают.

Аналитики прогнозируют, что Путин будет избегать упоминаний о войне во время предвыборной кампании. Он сосредоточится на так называемой "стабильности" в России.

 

Автор: Мар'яна Бекало