Проблемы начнутся в 2025 году, - Буданов о плачевном будущем России
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Кирилл Буданов заявил, что Россия сохраняет экономическую устойчивость. В то же время, настоящие проблемы – очевидно, уже не за горами.
Цепи производства в России еще не разрушены. В то же время, кризисные явления в стране-террористке усиливаются.
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Какие 3 фактора влияют на стабильность в России
- Системные конфигурации в экономике;
- внешнее снабжение товаров военно-технического назначения;
- рост усталости от войны.
Сейчас у страны-террористки есть следующие проблемы:
- кризис горючего;
- существенное удорожание продуктов;
- усталость от войны.
Есть надежда, что 2025 год станет переломным по поводу внутренних системных разрушительных изменений и процессов в российском государстве, обществе и экономике,
– подчеркнул Буданов.
Он добавил, что война постоянно глобализуется. Это порождает новые процессы.
Путин готовится к президентским выборам
Тем временем Владимир Путин активно готовится к так называемым "выборам". В частности, диктатор подписал закон об уточнении порядка голосования во время военного времени. Это произошло 14 ноября. В то же время, Путин не объявил, что пойдет на выборы. Более того, такого заявления в ближайшие недели от него и не ожидают.
Аналитики прогнозируют, что Путин будет избегать упоминаний о войне во время предвыборной кампании. Он сосредоточится на так называемой "стабильности" в России.