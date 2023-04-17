Зимне-весеннее наступление оккупантов: Буданов рассказал, чем на самом деле оно завершилось

Кирилл Буданов оценил попытку зимне-весеннего наступления россиян. Глава ГУР МО отметил, что оно уже провалилось.

Глава Главного управления разведки Минобороны Буданов подчеркнул, что захватчики должны были выйти на админграницы Донецкой и Луганской области. В то же время оккупанты снова "провалились".

Обратите внимание Это искусственно созданная ошибка, – Буданов заявил, что пришло время для развала России

Опять же, это даже не пятая провалившаяся попытка. Наступательного потенциала для проведения стратегической наступательной операции у России по состоянию на данный момент нет. И в ближайшее время не будет,

– подчеркнул Буданов.

Российские оккупанты перешли к стратегической оборонной операции. Цель врага – удержать захваченные территории. Враг хочет сорвать контрнаступление украинских героев.

Буданов назвал два исключения

Глава ГУР МО отметил, что также есть два исключения:

попытка захватить Бахмут (скоро уже будет календарный год, как оккупанты "берут" Бахмут, в то же время несокрушимые ВСУ героически удерживают город);

попытка произвести полуобхват Авдеевки с северной стороны (возле – основной фронт Марьинки).

Российские оккупанты почти ежесуточно предпринимают неудачные попытки захватить Бахмут. В то же время украинские герои наносят врагу колоссальные потери. Россиянам не удается добиться никакого успеха.

Кроме того, за сутки герои отбили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки.