В Севастополе ориентируюсь с закрытыми глазами, – Буданов заинтриговал заявлением

Кирилл Буданов рассказал, что, хотя родился в Киеве, немало времени провел и в Севастополе. Там жили родственники главы ГУР МО.

Буданов поведал, что в школе занимался плаванием. Каждое лето они с командой выезжали на тренировку.

Обратите внимание Ударами все не закончится, – Буданов спрогнозировал наземную операцию в Крыму

То есть всю жизнь как-то: Крым, Крым, Крым. Затем служба. Понятно, что ежегодно водолазные полигоны, горные выходы тоже были в Крыму. Ну, многое, поверьте мне, меня связывает с Крымом,

– подчеркнул Буданов.

Он добавил, что Севастополь был и остается его любимым городом. Глава ГУР МО отметил, что ориентируется там "с закрытыми глазами". В то же время, он добавил, что как киевлянин искренне любит украинскую столицу.

Буданов об освобождении Крыма

Кирилл Буданов заявил, что украинские защитники идут к цели. Это происходит медленнее, чем рассчитывали, в то же время движение вперед продолжается. Прогресс украинских воинов виден, в частности, во временно оккупированном Крыму. Там проводят отличные операции и продолжается уничтожение целостных объектов.

Буданов подчеркнул, что без боевых действий возвращение Крыма – невозможно. Глава ГУР отметил: это его позиция очень давно. В то же время полуостров будут освобождать комбинированным методом.