Сейчас мы на 72 – 75 минуте матча, – Буданов о ситуации на поле боя

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов дал оценку ситуации на поле боя. По его словам, ожидаемое контрнаступление ВСУ вернет Украине большую часть территорий.

Глава ГУР в феврале оценил войну в Украине с футбольной точки зрения. Тогда он сказал, что боевые действия продолжаются на 70-й минуте матча.

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На какой минуте матча идет война сейчас

Буданов сказал, что пока не пройдут все события на поле боя, это все-таки будет 72 – 75 минута. Отвечая на вопрос, не ждут ли нас овертаймы и серия пенальти, руководитель ГУР уточнил, что это только Бог может знать.

Добавим, что чиновник заявил о решающей битве оккупантов и ВСУ перед окончанием войны. По его словам, это боестолкновение произойдет в рамках контрнаступательной операции наших войск.

"Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда она начнется, это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся", – сказал начальник разведки.

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