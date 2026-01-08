В России очень ярко реагируют на кадровые ротации в Украине, в частности говорится о Кирилле Буданове, который стал руководителем ОП. Российские пропагандисты называют его "террористом, который подорвет мирные инициативы".

Однако на самом деле их может сорвать именно Владимир Путин, что приведет к ужасным последствиям для России. Такое мнение 24 Каналу высказал журналист, эксперт-международник Александр Демченко, отметив, что на фоне кадровых изменений Вашингтон может поддержать Украину в ее действиях в отношении россиян.

Почему кадровые ротации в Украине напугали Кремль?

Журналист объяснил, что россияне боятся всех кадровых ротаций, которые произошли в Украине. Теперь в Кремле понимают, что если Владимир Путин сорвет мирное соглашение (что очень вероятно), то произойдут две вещи: модернизация украинской армии и спецоперации по всей территории России. Ими будут руководить Буданов и новый руководитель СБУ Евгений Хмара.

По словам Демченко, россияне переживают, что американцы помогут украинской стороне провести операцию по подрыву важных предприятий и энергообъектов.

Если Путин сорвет мирное соглашение, Трамп может разойтись не на шутку. В России уже перевели твит Трампа и написали, что каждый может быть следующим. Это сигнал Путину,

– подчеркнул Демченко.

Он добавил, что Трамп может позволить бить не только по нефти, но и по энергетической инфраструктуре. В то же время для "преодоления" блэкаута во всей Московской области есть только 75 мобильных генераторов.

Что известно о ключевых кадровых ротациях в Украине?