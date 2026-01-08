Однак насправді їх може зірвати саме Володимир Путін, що призведе до жахливих наслідків для Росії. Таку думку 24 Каналу висловив журналіст, експерт-міжнародник Олександр Демченко, зауваживши, що на тлі кадрових змін Вашингтон може підтримати Україну в її діях щодо росіян.

Чому кадрові ротації в Україні налякали Кремль?

Журналіст пояснив, що росіяни бояться усіх кадрових ротацій, які відбулись в Україні. Тепер в Кремлі розуміють, що якщо Володимир Путін зірве мирну угоду (що дуже ймовірно), то відбудуться дві речі: модернізація української армії та спецоперації по всій території Росії. Ними будуть керувати Буданов та новий керівник СБУ Євген Хмара.

За словами Демченка, росіяни переживають, що американці допоможуть українській стороні провести операцію з підриву важливих підприємств та енергооб'єктів.

Якщо Путін зірве мирну угоду, Трамп може розійтись не на жарт. В Росії вже переклали твіт Трампа і написали, що кожен може бути наступним. Це сигнал Путіну,

– наголосив Демченко.

Він додав, що Трамп може дозволити бити не лише по нафті, а й по енергетичній інфраструктурі. Водночас для "подолання" блекауту у всій Московській області є лише 75 мобільних генераторів.

