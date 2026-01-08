Ця кампанія не про креатив, а про результати. Корпус існує менш, ніж рік, проте втілив чимало реформ, до яких закликав командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, пише 24 Канал із посиланням на кампанію.

Дивіться також Послаблює СБУ, але ключові фігури залишилися, – Білецький дав оцінку відставці Малюка

Що вдалося зробити Третьому армійському корпусу?

Корпус на своєму рівні показує, якою має бути українська армія нового рівня.

Людяні командири, бо самі пройшли через окопи. Найменше СЗЧ – бо йдуть не від нас, а до нас. Усіх забезпечуємо, бо є власний фонд. І постійно навчаємо, бо бережемо життя. Цінуємо заслуги, а не погони. Ініціативу вітають, підтримують хобі, а панки і репери служать разом. Це – армія для людей,

– заявили в корпусі.

Крім цього, відомо, що Третій армійський корпус створив власну протиповітряну оборону, підрозділ наземних роботизованих систем, полк безпілотних систем. Також там забезпечують навчання пілотів у власній школі KillHouse Academy.

За час існування корпусу створили корпусну ВЛК – без черг, бюрократії та приниження військовослужбовців. Лікування бійців відбувається у своїй лікарні. Від моменту поранення і під час реабілітації про них дбає Патронатна служба "Янголи". Також для підтримки ветеранів після служби створено Ветеранський корпус.