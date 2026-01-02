Это бремя ляжет на его плечи, – политолог назвал 2 вызова для Буданова во главе ОП

Украинский президент определился с кандидатурой нового главы ОПУ. Им станет руководитель ГУР Кирилл Буданов. Офис Президента Украины – структура, которая помогает руководителю государства реализовывать его конституционные полномочия, переоценивать должность его главы не стоит.

На этом в эфире 24 Канала отметил политолог Валентин Гладких, озвучив, что теперь возникает 2 зоны риска: кого Буданов с собой приведет в ОПУ и как быстро сможет взять в свои руки определенный функционал; кто теперь заменит его в ГУР, где он был довольно эффективным руководителем.

Будет ли позиция Буданова мягче, чем у Ермака?

Президент Украины играет важную роль в обеспечении своей основной сейчас функции – защиты территориальной целостности и государственного суверенитета. В этом контексте есть 2 составляющие: милитарная, дипломатическая.

"Как бы в свое время не пытались демонизировать фигуру Ермака, он играл важную роль в организации дипломатических контактов. Это серьезный объем работы, который требует наличие кадрового потенциала. Весь тот груз, который нес на своих плечах Ермак, теперь ляжет на плечи Буданова", – озвучил Гладких.

По мнению политолога, Кирилл Буданов уже введен в курс дела и ориентируется в этих процессах, потому что он был в составе переговорных групп. Это добавляет ему преимуществ. А как серьезный военный лидер он, по словам Гладких, достаточно осведомлен и имеет милитаристскую составляющую.

Вряд ли Буданов является фигурой, на помощь и содействие которой могут надеяться те (на Западе – 24 Канал), кто будет навязывать Украине требования капитуляции. Его позиция и работа будут продолжением той линии, которую декларирует и отстаивает президент. Это важный сигнал,

– подчеркнул Гладких.

Истерика России на фоне новости о назначении нового главы ОПУ в лице Буданова, как отметил политолог, свидетельствует о том, что россияне понимают, что это сигнал, что Украина в дальнейшем готова защищать свои национальные интересы. По убеждению политолога, Буданов – фигура довольно бескомпромиссная и Западу надеяться, что он будет более сговорчивым, чем Ермак – не стоит.

К сведению! В СМИ распространяется информация, что новым руководителем ГУР вместо Буданова может стать нынешний руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко.

