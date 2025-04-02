Имения в России, Франции и Дубае: как живет главный переговорщик Путина Кирилл Дмитриев

Впервые с 2022 года в Вашингтон на этой неделе прибудет российский чиновник. Это главный участник переговоров по урегулированию войны в Украине Кирилл Дмитриев.

Специально для того, чтобы Дмитриев мог прибыть в американскую столицу, с него временно снимут санкции, наложенные после начала полномасштабного вторжения в Украину. Дмитриев и возглавляемый им Российский фонд прямых инвестиций были основными источниками для Путина и его окружения для привлечения финансирования за рубежом, в частности в США, передает 24 Канал со ссылкой на holod.media.

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Что известно о состоянии Дмитриева

По данным издания, Кирилл Дмитриев и члены его семьи владеют недвижимостью в России, Франции и Дубае стоимостью 7,5 миллиарда рублей.

Дмитриев возглавляет РФПИ с момента создания фонда в 2011 году. Расследователи отметили, что до назначения на эту должность чиновнику принадлежали только два объекта недвижимости стоимостью 420 миллионов рублей: дом в коттеджном поселке "Бенилюкс" на Новорижском шоссе в Московской области и квартира в ЖК "Дом на Озерковской набережной" в Москве.

Фонд борьбы с коррупцией выяснил, что за годы работы Дмитриева на госслужбе он и его семья приобрели 11 квартир и помещений в Москве стоимостью 3,4 миллиарда рублей и дом в Барвихе за 1,25 миллиарда рублей.

Также им принадлежат вилла и квартира на мысе Антиб во Франции на Лазурном берегу и квартира в Куршевеле общей стоимостью 16 миллионов евро.

Уже после начала войны отец Дмитриева Александр купил две квартиры в Дубае общей площадью 980 квадратных метров, которые авторы расследования оценивают в 8,5 миллионов евро. Также мужчина является учредителем кипрской фирмы, оплатившей дом в Барвихе, принадлежащий теще Дмитриева Маргарите Поповой.

Обратите внимание! Сам Дмитриев родился в Киеве, отметили в ФБК. Его отцу Александру Дмитриеву 75 лет, он физиолог растений, член-корреспондент Национальной Академии Наук Украины и участвует в научных исследованиях с другими украинскими учеными, в частности после начала полномасштабного российского вторжения.

Расследователи рассказали, что жена Дмитриева Наталья Попова – давняя подруга Екатерины Тихоновой, которую СМИ называют дочерью Путина. Попова занимает должность заместителя председателя фонда Тихонова "Иннопрактика". Жене Дмитриева принадлежит помещение в Москва-Сити, в котором зарегистрированы ее совместные компании с Тихоновой.