Диктатор Владимир Путин выбрал основным своим переговорщиком уроженца Киева – бизнесмена Кирилла Дмитриева. Он имеет связи с российскими спецслужбами и особый мандат приязни от главы Кремля.

"Втираться" в доверие к президенту США Дональду Трампу он начал еще в 2016 году. Дмитриев занял место одного влиятельного лица в России, которая ранее вела переговоры со странами Ближнего Востока. Больше 24 Каналу рассказал майор ВСУ Тарас Березовец.

Интересно Путин хочет продолжать переговоры с Трампом, чтобы достичь "приемлемого соглашения", – Bloomberg

Почему Путин выбрал Дмитриева

Как отметил Тарас Березовец, Дональд Трамп во время переговоров прежде всего доверяет своим бизнес-партнерам, поэтому, вместо отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога, основным переговорщиком по вопросам Украины был назначен Стив Уиткофф.

Путин быстро отреагировал на эти изменения и, вместо привычных представителей спецслужб, ранее ведших диалог с США, назначил бизнесмена "до мозга и костей" Кирилла Дмитриева.

Кто такой Кирилл Дмитриев Родился в Киеве в 1975 году. Окончил элитную физико-математическую школу в столице, где и прошло его детство и юность. В подростковом возрасте уехал в США, а позже вернулся в Украину, где начал свою карьеру.

Его отец не был партийным функционером, зато его дед служил в советской армии. Вероятно, Дмитриев имеет связи с российской разведкой. Он работал в США в инвестиционном банке Goldman Sachs, поэтому свободно владеет английским языком.

Чтобы понять логику и философию потенциального противника, надо пожить в его стране. Кирилл Дмитриев как нельзя лучше подходит для этой роли. Он понимает, как мыслят Дональд Трамп, Стив Уиткофф и представители нынешней американской политической элиты,

– отметил майор ВСУ.

Таким образом, Дмитриев, который сочетает опыт в бизнесе, спецслужбах и имеет особый мандат доверия от Путина, становится важной фигурой для построения надежных коммуникаций между Россией и США.

Еще в 2016 году, после победы Трампа на президентских выборах, Дмитриев стал ключевой фигурой в переговорах о возможной отмене санкций против России. Именно тогда он привлек внимание Трампа и его окружения, получив "зеленый свет" для дальнейших переговоров, в частности в Эр-Рияде.

Кто должен был быть вместо Дмитриева

Вместо Дмитриева, по словам майора ВСУ, Путин мог бы выбрать самопровозглашенного главу Чечни Рамзана Кадырова, который ранее был основным переговорщиком Путина со странами Персидского залива и Ближнего Востока.

Однако Кадыров попал в ряд неприятных ситуаций:

были разоблачены его тайные переговоры с руководством ОАЭ по переводу активов из России и выводу своих представителей;

скандал со сбитием самолета "Азербайджанских авиалиний", который Кадыров не смог должным образом решить, что еще больше ухудшило отношения с Азербайджаном.

На фоне этих неудач появилась непубличная фигура Кирилла Дмитриева, который быстро занимает позицию Кадырова, договаривается с Саудовской Аравией, участвует в закулисных переговорах.

С точки зрения Путина это дает результат, что переговоры идут. Он умело их затягивает,

– отметил Тарас Березовец.

Дмитриева демонстративно принимают в Белом доме и приглашают на главный американский политический канал Fox News. Такое приглашение возможно только через одобрение советников президента США, ведь медиа находится под контролем ближайшего окружения Трампа.