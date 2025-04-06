Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, какую ставку, вероятно, делают в Кремле на Кирилла Дмитриева и со стороны кого он имеет мощную поддержку. Также Дмитриев 6 апреля анонсировал новые контакты между Россией и США, которые могут состояться на следующей неделе.

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Дмитриева не критикуют

Клочок отметил, что в США Кирилл Дмитриев встречался с американскими чиновниками в Белом доме, сенаторами в Конгрессе. После этого было опубликовано много его тезисов, которые отражали позицию Кремля, что продвигают именно технократы.

В частности, среди заявлений были о том, что Украина не будет в НАТО, но Россия готова говорить о гарантиях безопасности для Украины. Это новое, такого раньше не звучало,

– подчеркнул он.

В то же время Дмитриев говорит, что якобы "Украина нарушает энергетическое перемирие". Это он делает пас, по мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", российским z-патриотам и радикальному крылу, мол, он может частично могу быть их спикером.

Обратите внимание! Во время визита в США Дмитриев сделал заявления, которые отличаются от официальных нарративов Кремля, в частности, отметив возможность "определенных гарантий безопасности для Украины". В то же время с точки зрения Владимира Путина недопустимо согласится на это, ведь это будет означать большую уступку Западу.

"Однако сегодня в России нет критики в адрес Дмитриева – как главного спикера переговорного процесса, который начался еще 18 февраля в Эр-Рияде", – подчеркнул он.

Тогда, по словам Клочко, переговоры постоянно комментировал Сергей Лавров, глава российского МИДа. Однако сейчас его пытаются отодвинуть от этого процесса, но он с этим не соглашается. В то же время Дмитрий Песков начинает подсвечивать в положительном смысле заявления Дмитриева.

Также появляется информация в СМИ, что якобы именно Владимир Путин лоббировал назначение Дмитриева в переговорную группу в Эр-Рияде.

Возможно и не Путин продвигал его, а, вероятно, его дочь – Екатерина Тихонова. Она время от времени засвечивалась в кадровых вопросах в Кремле,

– предположил Клочок.

Одним из конкурентов Дмитриева, по мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", является, возможно, Денис Мантуров – первый заместитель председателя правительства России Михаила Мишустина.

Поэтому в России происходят какие-то интересные движения, и по ним можно сделать предположение, что на Дмитриева делают ставку как или на преемника Путина, или как просто на лицо переговорной группы, что может договариваться и является договороспособным,

– отметил Валерий Клочок.

Сейчас, по его словам, нет возможности сделать конкретные выводы, но активная поддержка Дмитриева очень показательна.

Отметим, что по мнению политолога Владимира Фесенко, Кирилл Дмитриев – новый спецпереговорщик, который никакого отношения не имеет к МИД России. Это, по его мнению, болезненно бьет по интересам Сергея Лаврова, который работал с США. А также по помощнику президента России Юрию Ушакову, который считает себя специалистом по Соединенным Штатам.