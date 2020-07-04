Кирилл Шевченко может возглавить НБУ: что о нем известно
Верховная Рада 3 июля поддержала отставку главы НБУ Якова Смолия. Одним из основных кандидатов на должность нового главы Нацбанка считают Кирилла Шевченко. Его биографию читайте в материале 24 канала.
Новым главой Национального банка Украины после отставки Смолия может стать глава правления государственного "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.
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Биография и образование
- Шевченко 47 лет. Родился в Туле (Россия). Женат, воспитывает дочь.
- В конце 80-х почти два года работал ремонтником на шахте имени Ильича в Стаханове под Луганском.
- Затем поступил в Харьковский государственный экономический университет. Выпустился из вуза с дипломом экономиста.
Работа в банковской сфере
- Имеет большой опыт работы в банковской сфере.
- Сначала работал в Украинском кредитном банке (теперь А-Банк) на должности исполняющего обязанности начальника сектора привлечения кредитных ресурсов. В 1995-м стал ведущим экономистом сектора кредитных ресурсов кредитного отдела банка "Аваль".
- Потом десять лет работал в банке "Финансы и Кредит". Там прошел путь от начальника отдела нормативов до первого заместителя председателя правления банка.
- Впоследствии возглавлял Государственное ипотечное учреждение.
- В 2009 году был советником тогда премьер-министра Юлии Тимошенко.
- После этого работал первым заместителем председателя правления АБ "Укргазбанк". В перерыве – советником председателя правления ПАО "Ощадбанк". А с октября 2014 года Шевченко – первым заместителем, затем исполняющим обязанности председателя правления АБ "Укргазбанк". А в 2015 году возглавил этот банк (94,94% акций принадлежит государству).
Интересные факты
- В 2017 году Шевченко вместе с Министром экологии и природных ресурсов Украины Остапом Семераком презентовали первую в Украине экологически чистую платежную карточку. Она была полностью изготовлена из биосырья.
- "Зеленые" карточки АБ "Укргазбанк" произведены из кукурузы и сахарного тростника. Разлагают в течение 2 лет, экологии не вредят.
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Смолий подал в отставку: что известно
- Яков Смолий 1 июля заявил, что подает в отставку с поста главы НБУ из-за политического давления.
- Владимир Зеленский проект постановления зарегистрировал, а Рада 3 июля отставку поддержала.
- Многие экономисты, представители международных организаций поддержали Смолия.
- Зато СМИ заявили, что отставка стала следствием спора с президентом, а глава НБУ отреагировал эмоционально.