Здесь против нас стоят все, кто только можно, – Кирилл "Верес" о боях под Бахмутом и силе россиян

В новом видеосюжете, опубликованном проектом "Украинский Свидетель", командир подразделения К2 54-й отдельной механизированной бригады майор Кирилл "Верес". За плечами "Вереса" уже 9 лет боевого опыта и множество успешно выполненных военных операций.

"Верес" – Герой Украины, обладатель "Золотой Звезды" и полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого. В сюжете "Украинского свидетеля" командир рассказывает о боях с вагнеровцами, силе оккупантов и взятии в плен россиянина.

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Окружение Славянская и оборона Марьинки: где воевал "Верес"

"Верес" на войне с 2014 года, а его военный путь начался с окружения украинскими войсками Славянска. В 2015 году "Верес" вместе с генерал-майором Виктором Николюком задержал кадровых офицеров российского ГРУ Ерофеева и Александрова, которых впоследствии обменяли на Надежду Савченко.

Интервью с Кириллом "Вересом": смотрите видео

В марте 2022 года "Верес" организовал оборону Марьинки и остановил продвижение российских войск на юго-восточной окраине города.

Сейчас "Верес" воюет на Бахмутском направлении. Он называет свой батальон "Бахмутским", потому что многие бойцы – местные и фактически воюют за свой город.

"Здесь против нас стоят все, кто только можно: и спецподразделение "Ахмат", и регулярные войска, и ополчение ЛДНР, – рассказывает Кирилл. – А самые сильные из них – это представители "Вагнера". Не самые профессиональные, а именно самые сильные. Они наиболее мотивированы, выбора у них нет: или они берут наши позиции и через полгода едут домой, или они отказываются идти в атаку и их расстреляют в упор".

Как подразделение дроном гнало россиянина в плен

Военный рассказал историю о том, как его подразделение дроном гоняло россиянина – одного из немногих, выживших после боя.

ВСУ дроном сбрасывали на него гранаты и оккупант пытался скрыться в блиндажах, из которых его выгоняли свои же. Затем "Верес" дроном показал направление – куда оккупанту нужно двигаться, чтобы сдаться в плен. Противник все понял и пошел за дроном.

"Человек – такое животное, которое очень хочет жить, – объясняет Кирилл. – Животное бывает тяжело убить, а человек еще и думать умеет. Он делает все, чтобы выжить. Андрюша – так звали того россиянина – додумался, что я ему сигнализирую дроном, потому что очень хотел жить".

До российско-украинской войны "Верес" был директором нудистского пляжа Довбичка на Трухановом острове в Киеве. Но, начиная с 2014 года, "Верес" – в армии.

Войне он посвятил треть своей жизни. "Я об этом не жалею, – говорит он. – Это моя работа. Единственное, о чем жалею – что не проводил время с сыном".

Сыну "Вереса" уже 8 лет, он родился после начала российско-украинской войны.

"Верес" рассказал о 24 февраля и силе россиян

24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение против Украины, "Верес" встретил на позициях.

"21 февраля наш командир бригады сказал, что завтра может начаться полномасштабное вторжение. 22 февраля 100% моего личного состава было на передней линии обороны: минометчики, артиллеристы и т.д., – говорит он. – Это происходило в Красногоровке, Донецкая область. Страха не было, я знал, что полномасштабная война произойдет рано или поздно. Но не ожидал, что россияне пойдут в наступление на остальной территории Украины. Я хотел думать, что они пойдут на Донбасс".

Название подразделения "Вереса" – К2 – происходит от имени и отчества "Вереса": по паспорту он Кирилл Кириллович. Когда придумывали название, подразделение было совсем небольшим, только 9 человек. "Решили не придумывать велосипед, – говорит "Верес". – Назвались просто К2".

Также военный в интервью "Украинскому Свидетелю" много размышлял о так называемых "солнышках" – тех, кто на фронте имеет привычку жаловаться на все на свете.

"Я считаю, что большинство "солнышек" преувеличивают имеющиеся проблемы. Говорят, в Бахмуте люди два дня не едят? Да возьми ту печь, привези в окоп, накорми их! Но нет же, нельзя – там стреляют! Да, стреляют, потому что это война. На самом деле все очень просто: хочешь умереть – иди умирай, хочешь жить – учись".

"Верес" объяснил, почему он не считает и никогда не считал россиян слабыми.

"Они сильные. Не умные, но сильные, – отмечает он. – И их очень много. Что делать с их огромным мобилизационным ресурсом? Нужно быть мудрее и больше уничтожать".

Свою мысль "Верес" подытоживает уже крылатой фразой: "За Украину надо не умирать, за Украину надо убивать".