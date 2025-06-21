"Спрятался недалеко от дома": спасатель рассказал о поисках 5-летнего Кирилла на Прикарпатье

На Ивано-Франковщине 17 июня заблудился 5-летний Кироло Боднарук. Мальчика искали несколько дней.

Впоследствии его заметил оператор беспилотника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Тараса Кочкодана в эфире "Общественное. Студия".

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Что известно о поисках 5-летнего мальчика

Как сообщает Кочкодан, мальчик спрятался под терновым кустом недалеко от дома в родном селе Троица.

Нашли очень близко, рядом возле дома, хотя там искали. Он был спрятан в терновом кусте, в таком плотном, что заметили только благодаря бдительности оператора БпЛА, который сосредоточил четкий участок возле дома,

– рассказал спасатель.

Он добавил, что с помощью дрона спасатели заметили движение под кустом. По словам Кочкодана, ребенок был в яркой розовой одежде, но во время пребывания под кустом снял ее, и именно движение дало возможность заметить Кирилла.

Спасатель отметил, что мальчик очень выносливый. Сейчас его обследуют медики. Ранее указывалось, что у ребенка аутизм и он не разговаривает.

В общем к поисковой операции присоединились более 400 человек. Мальчика искали как пешком, так и с помощью БпЛА. Кочкодан рассказал, что хаоса во время операции не было, ведь к людям, которые прибывали на поиски, определяли горных спасателей, предоставляли четкие координаты, на электронных картах и GPS-планшетах обозначали четкие зоны поиска.

После того, как группы возвращались, спасатели смотрели их трекеры, которые показывали, как они шли, весь ли участок обследовали и не было ли пропусков.