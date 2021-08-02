В Кирилловке гидроскутер влетел в "банан": 4 человека травмировались, среди них ребенок

2 августа 2021 , 12:42
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Источник:

Запорожский центр экстренной помощи

В курортной Кирилловке на Запорожье произошло ДТП на воде. Гидроскутер врезался в "банан", на котором были люди.

В результате столкновения пострадали сразу 4 человека. Двоих из них госпитализировали с переломами.

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Гидроскутер врезался в "банан"

На место инцидента очевидцы сразу же вызвали 2 бригады скорой. Всего медицинская помощь понадобилась 4 людям:

  • мужчинам 30 и 41 лет;
  • 43-летней женщине;
  • 9-летнему мальчику.

Двоих пострадавших пришлось госпитализировать в больницу. У 30-летнего мужчины закрытая травма поясничного отдела позвоночника, а у женщины – закрытая травма правого бедра.

Напомним. В курортном Геническе недавно произошла трагедия: в воде погиб 20-летний парень из Днепра. Он катался на катамаране, с которого решил прыгнуть. На мелководье он ударился головой о дно и умер.

Правила поведения на воде

Источник: ГСЧС

  • Отдых на воде должен быть только в специально отведенных и оборудованных для этого местах.
  • Безопаснее отдыхать на воде днем.
  • Купаться можно в спокойную и безветренную погоду с температурой воды не ниже +18.
  • Не рекомендуется купаться в одиночку у крутых, обрывистых и заросших берегов.
  • Нырять можно лишь там, где есть для этого достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно.
  • Кататься на лодке можно только после получения разрешения и регистрации у дежурного по станции.
Автор: Вероніка Климська