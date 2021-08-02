В Кирилловке гидроскутер влетел в "банан": 4 человека травмировались, среди них ребенок
2 августа 2021 , 12:42Читати новину українською
Источник:Запорожский центр экстренной помощи
В курортной Кирилловке на Запорожье произошло ДТП на воде. Гидроскутер врезался в "банан", на котором были люди.
В результате столкновения пострадали сразу 4 человека. Двоих из них госпитализировали с переломами.
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Гидроскутер врезался в "банан"
На место инцидента очевидцы сразу же вызвали 2 бригады скорой. Всего медицинская помощь понадобилась 4 людям:
- мужчинам 30 и 41 лет;
- 43-летней женщине;
- 9-летнему мальчику.
Двоих пострадавших пришлось госпитализировать в больницу. У 30-летнего мужчины закрытая травма поясничного отдела позвоночника, а у женщины – закрытая травма правого бедра.Напомним. В курортном Геническе недавно произошла трагедия: в воде погиб 20-летний парень из Днепра. Он катался на катамаране, с которого решил прыгнуть. На мелководье он ударился головой о дно и умер.
Правила поведения на воде
Источник: ГСЧС
- Отдых на воде должен быть только в специально отведенных и оборудованных для этого местах.
- Безопаснее отдыхать на воде днем.
- Купаться можно в спокойную и безветренную погоду с температурой воды не ниже +18.
- Не рекомендуется купаться в одиночку у крутых, обрывистых и заросших берегов.
- Нырять можно лишь там, где есть для этого достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно.
- Кататься на лодке можно только после получения разрешения и регистрации у дежурного по станции.