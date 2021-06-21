Неудачная прогулка: в Кирилловке катер с туристами едва не унесло в открытое море

В акватории Утлюцкого лимана из-за технической неисправности остановился пассажирский катер. Он не мог самостоятельно причалить к пункту базирования.

Инцидент произошел вблизи Кирилловки. Полиция Запорожской области сообщила, что "правоохранители присоединились к спасательной операции".

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"Работники сектора полицейской деятельности на воде Запорожского районного управления полиции совместно с сотрудниками ГСЧС обеспечили буксировку пассажирского катера "Ласточка", – говорится в сообщении.

По данным спасателей, "он из-за технической неисправности и непогоды в акватории Утлюцкого лимана не мог самостоятельно причалить к пункту базирования".

Всех пассажиров катера вернули к местам отдыха. Никто из граждан не пострадал,

– подчеркнули в Нацполиции.

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