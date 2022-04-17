В Кирилловку заехала колонна техники РФ: оккупанты похитили поселкового главу Ивана Малеева

Сегодня, 17 апреля колонна военной техники российской армии заехала на территорию курортного поселка Кирилловка Запорожской области. Также известно, что поселкового главу Ивана Малеева оккупанты похитили.

Российская техника оцепила поселок

По информации местных журналистов, российские военные зашли в село и проводят обыски по домам местных жителей.

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Воскресное утро в поселке началось со взрывов. Около восьми утра в Кирилловке прогремели мощные взрывы. Техника оккупантов оцепила поселок,

– говорится в сообщении.

Главу поселкового совета похитили

Впоследствии Кирилловский поссовет подтвердил о задержании поселкового главы оккупантами.

Примерно в 13.00 военные Российской Федерации из помещения Кирилловского поселкового совета вывели председателя совета Малеева Ивана Владимировича. Его посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Как было сказано – в комендатуру Мелитополя,

– говорится в сообщении.

Ранее Иван Малеев сообщал, что время от времени в поселок приезжают российские военные и "общаются" с органами местного самоуправления.

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