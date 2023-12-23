Кировоградщина была под массированным ракетным ударом: как отработала ПВО

Враг днем 23 декабря нанес массированный ракетный удар по Кировоградской области. Взрывы раздавались в разных районах.

Как сообщили в Кировоградской ОВА, вражеские цели были уничтожены в пределах Кропивницкого и Александрийского района. По предварительной информации, оккупанты атаковали область баллистическими ракетами, передает 24 Канал.

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По словам главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, Кировоградщина 23 декабря оказалась под массированным ракетным ударом. Он отметил, что отработала ПВО и цели были уничтожены.

Отработали защитники неба. Цели над Кропивницким и Александрийским районом уничтожены,

– сообщил Райкович.

Кстати, над Кривым Рогом также работали силы и средства ПВО. Как сообщили в Днепропетровской ОВА, в Криворожском районе украинские защитники "приземлили" два вражеских беспилотника.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил, что враг запустил баллистические ракеты из временно оккупированного Крыма. По его словам, ракеты не достигли своих целей. Вся остальная информация будет обнародована официальными лицами позже.

Что известно об атаке на Кировоградщину и Кривой Рог