На Кировоградщине спасли крошечного зайчонка, который едва не погиб из-за поджигателей травы

Поджигатели травы не только уничтожают землю, но и все живое. Спасателям на Кировоградщине чудом удалось спасти крошечного зайчонка от огня.

Спасатели подчеркивают, что на страшных пожарищах, остающихся после поджигателей сухостоя, практически невозможно выжить ни одному существу. Впрочем, бывают и счастливые случаи.

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Зайчонок выскочил из ада к спасателям

В ГСЧС рассказывают, что этот крохотный ушастик сам выскочил из ада прямо под ноги спасателю пожарной части города Бобринец. Сотрудник передал зайчика водителю пожарного автомобиля, чтобы он оставался в безопасности. Между тем спасатели продолжали более двух часов тушить пожар площадью около 1,5 гектара.

Кроха была в безопасности, как у бога за пазухой. А должен быть у своей мамы, вместе с братиками-сестричками,

– отмечают спасатели.

Животное отвезли в спасательную часть. Там о нем заботятся сотрудники ГСЧС.

Зайцу удалось спастись от огня / Фото ГСЧС

Зайцу удалось спастись от огня / Фото ГСЧС

Зайцу удалось спастись от огня / Фото ГСЧС

На Львовщине сгорел 31 гектар леса из-за сжигания травы – смотрите видео:

Сжигание сухой травы карается как административно, так и уголовно. По меньшей мере, поджигатели могут заплатить. Если же вы увидели, что горит трава – не будьте равнодушны. Звоните на 101, если стали свидетелем пожара, а если еще и увидели самого поджигателя, то не забудьте набрать 102!