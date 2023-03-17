На Кировоградщине предательница наводила оккупантов на важные военные объекты: ей грозит тюрьма
Источник:Служба безопасности Украины
В Кировоградской области задержали предательницу, которая разведывала локации предприятий украинского оборонпрома. Теперь ей грозит лишение свободы.
Женщина работала на российских террористов. Предательницей оказалась жительница Александрийского района.
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Как предательница "помогала" оккупантам
Как стало известно, женщина собирала актуальную информацию о местонахождении объектов военной и критической инфраструктуры на территории Кировоградщины. В частности, врагу требовалась информация о предприятиях, выполняющих государственные оборонные заказы для нужд ВСУ.
Полученные сведения должна была передать мессенджером через "связных", входящих в состав оккупационных группировок на восточном фронте. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии ракетных ударов по украинским объектам,
– рассказали правоохранители.
Что грозит женщине
В результате сотрудники СБУ задержали злоумышленницу и изъяли у нее телефон с нужными доказательствами.
Правоохранители сообщили задержанной о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленнице грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Предательницу Украины уже задержали / фото СБУ
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