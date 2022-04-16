В Кировоградской ОВА заявили о погибших и пострадавших из-за удара по Александрии

В Украине ночь прошла неспокойно, были обстрелы регионов. В результате удара по Александрии есть погибшие и пострадавшие.

Глава ОВА Андрей Райкович рассказал, что, к сожалению, Кировоградщина имела неспокойную ночь тоже. Вражеские ракеты попали в инфраструктуру аэродрома Александрии.

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Последствия обстрелов

К сожалению, в результате обстрела погибли люди. Также есть пострадавшие.

На месте происшествия до сих пор проводятся спасательные работы. Пожар удалось ликвидировать.

Глава ОВА об обстрелах: смотрите видео

Чтобы узнать ситуацию в других регионах, смотрите видео: