С кирпичным лицом и чемоданчиком: возле Путина заметили неизвестного персонажа

После парада отменили авиационную часть парада. Якобы из-за порчи погоды. Эх.

Букву Z накануне они в московском небе до посинения репетировали. Видно, zaрепетировали по самое не могу. Небо не выдержало.

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Цинизм и цветочки

Еще с парада Путин шел, общаясь с двумя человеками. Один из них – Шойгу. Второго вообще не знаю. Подскажите.

Потом он цветы возлагал городам-героям. Это конечно смотрелось суперцинично: одной рукой на Одессу ракету запускает, другой – цветочки кладет.

Путина сопровождал человек с чемоданом / Фото из фейсбука Елены Рыковцевой

​Важно Такого позора российская армия еще никогда не знала

Неизвестный с чемоданом

Ну, и третий персонаж, который был с ним все время рядом – это парень с кирпичным лицом и ядерным чемоданчиком.

Вот весь круг общения после парада. Неизвестный перец, Шойгу и человек с чемоданом, ну, этот, впрочем, не для разговоров.

UPD. Знающий человек написал в личку. Неизвестный перец – это охранник из ФСО. Видимо ооооочень приближенный.

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