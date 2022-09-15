Бои продолжаются, – Ким опроверг информацию об освобождении Киселевки

В Херсонской области продолжаются боевые действия. В частности, украинские защитники пытаются выгнать россиян из Киселевки Чернобаевской общины.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он отметил, что по состоянию на 15 сентября Киселевку не освободили от оккупантов.

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"Эта информация (деоккупация Киселевки – 24 канал) ложная. Киселевка там, где была раньше, – в "серой зоне". За нее бьются", – заявил Ким.

Как деоккупировать Херсон с меньшими потерями

Ранее глава Херсонского облсовета сообщил об освобождении Киселевки.

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что россияне все еще поставляют технику и боеприпасы через оккупированный Крым на Херсонщину. Он отметил, что перешеек с полуострова нужно взять под огневой контроль. Для этого украинским защитникам следует деоккупировать Берислав. Следовательно, до поставки вражеского оружия останется 80 километров.

По словам Нарожного, время на нашей стороне по освобождению Херсонщины. Не нужно идти в атаку и жертвовать украинскими военными.

"Мы можем достать до цели HIMARS и имеющимися у нас боеприпасами", – добавил эксперт.

Обратите внимание – Ким о ситуации в Николаеве: смотрите видео