В Кишиневе проходят антиправительственные протесты: уже начались беспорядки и жесткие задержания
Источник:NM
Протестующие в Молдове требуют отставки президентки Майи Санды и соглашения с Россией об уменьшении цены на газ. Полиция задержала более 20 участников акции.
В который раз митинг организовала пророссийская партия "Шор". Акции проходят в течение семи последних недель.
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Митингующие требуют досрочных парламентских выборов.
Люди требуют отставки правительства / Фото NM
Протест в Кишиневе: смотрите видео
Как проходит акция
Участники протеста попытались прорвать границы полиции. Поэтому между протестующими и правоохранителями случились столкновения. Митингующие забросали полицейских яйцами. Несколько человек задержаны.
Молдавское издание NM отметило, что среди задержанных есть почетный глава партии "Шор" Валерий Клименко, глава Оргиевского района Дина Цуркана и мэр Оргея Павел Вережан.
Полицию забросали яйцами / Фото NM
Впоследствии пресс-служба партии "Шор" сообщила, что у Клименко во время задержания произошел сердечный приступ. По состоянию на 17:20 митингующие отправились в комиссариат полиции.
Что известно о задержанных
В Генеральном инспекторате полиции сообщили о задержании 24 человек. Правоохранители считают, что те "приехали на протест для дестабилизации ситуации и вербовки молодых людей со спортивным телосложением".
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Предыдущий протест 23 октября: что известно
- Участники предварительной акции также пытались прорвать границу полиции. Из-за этого были задержаны.
- Члены партии "Шор" пытались попасть на площадь Великого национального собрания, но полицейские предлагали для митинга сквер вблизи парламента.
- На акцию протеста одобрительно отреагировали российские пропагандисты.