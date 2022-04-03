Кислица напомнил путинским дипломатам, какой была судьба Риббентропа после Нюрнберга
3 апреля 2022 , 10:57Читати новину українською
Представитель Украины в ООН Сергей Кислица напомнил российским дипломатам о судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии.
Какую выгребную яму чистить
Кислица отметил, что отрицание и непризнание вины не поможет избежать наказания. Несмотря на то, что российские дипломаты сейчас закрывают глаза на ужасы, которые совершает их власть в Украине, они заплатят высокую цену за это.
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Какую выгребную яму чистить! Напоминание путинским дипломатам: Йоахим фон Риббентроп отрицал, что знал о немецких концентрационных лагерях и политике расового истребления, но был признан виновным на Нюрнбергском процессе в отношении военных преступлений и казнен 16 октября 1946 года,
– написал Сергей Кислица.
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